Схватил и потащил в лес. Пожилого насильника с ножом ищут в Приморье

Фото: instagram.com/bkamen_news

Ужасающее преступление произошло с девушкой из Большого Камня. Она стала жертвой изнасилования: по информации полиции, незнакомый мужчина, пользуясь ножом, угрозами увел ее в лес и заставлял заняться сексом.

Об этом стало известно в МО МВД РФ "Большекаменский". История развернулась 8 января 2022 года. Девушка возвращалась от родственницы домов на перекрестке улиц Андреевской и Рабочей. Позади шел мужчина: потерпевшая хотела его пропустить, но тот неожиданно приблизился и сказал "Девушка, убери телефон", приставив нож к животу.

По версии заявительницы, мужчина увел ее, схватив за куртку, домогался и трогал. После этого он сменил место, уйдя вглубь леса, продолжая домогаться. Полового акта не было, однако мужчина принудил ее к оральному сексу.

Злоумышленник скрылся, а девушке сообщил, что в случае оглашения или привлечения полиции, та "пойдет на панель". Ориентировку разослали правоохранительные органы.

- Подозревается мужчина 60 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, славянской внешности. Был одел в куртку темного цвета по типу строительной спецовки, черную шапку, спортивные штаны темного цвета, на ногах черные ботинки, - гласит сообщение.

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