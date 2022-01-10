Кадры складов черных лесорубов опубликовал губернатор Приморья

Фото: принтскрин видео, kozhemiakoofficial

В Приморье обнаружили очередной тайник черных лесорубов солидного размера - более 250 кубометров. Основную часть составили штабеля отборного дуба, сообщил Олег Кожемяко, глава Приморья, в личном телеграм-канале.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", кадры из окрестностей поселка Пластун. Представитель склада пояснил лесникам, что сам не знает, откуда на его территории лес - якобы неизвестные лесовозы просто разгрузились здесь.

- Сейчас древесину изымают, идет разбирательство, - заявил Кожемяко.

Он добавил, что наземный патруль лесоохраны имеет бесперебойную поддержку с воздуха: квадрокоптеры применяют в борьбе с черными лесорубами.

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