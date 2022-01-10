На спад: каникулы в Приморье серьезно снилизи заболеваемость коронавирусом

В крае все еще действуют все антиковидные меры
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Приморье в период новогодних каникул существенно снизилось ежедневная заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки заразились 240 человек, следует из сообщения пресс-службы краевого правительства. Всего зафиксировали 104 993 случаев заболевания.
За день 198 человек выздоровели, всего болезнь одолели 88 183 человека. Трое приморцев скончались, а всего за весь период пандемии инфекция унесла 1 595 жизней.
Продолжается кампания массовой вакцинации. Число привитых как минимум первым компонентом достигло 911 748. Интерес к вакцине снизился: за сутки вакцинировались всего 293 человека.
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