В водорослях Приморья обнаружили вещество, способное уничтожить ВИЧ

В водорослях научных сотрудников привлекли каррагины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Находка мирового масштаба обнаружена сотрудниками ДВО РАН. Приморские ученые обнаружили в красных водорослях тихоокеанского бассейна вещество, способное нейтрализовать части вируса ВИЧ. Исследование опубликовали в International Journal of Molecular Sciences.

Такие водоросли (Tichicarpus crinitus) содержат сахара-каррагины, которые, соединяясь с частицами вируса ВИЧ, мешает ему проникать в иммунные клетки организма. Ирина Ермак, один из авторов и главный научный сотрудник Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН во Владивостоке отметила, что вещество нетоксично. При этом малый концентрат сахаров хорошо борется с вирусной активностью. Каррагинаны, следует из открытых источников, - полисахариды, углеводные молекулы, внутри которых есть атомы серы и сульфаты. Оказывают противовирусное воздействие.

Tichicarpus crinitus, отмечено в исследовании, можно встретить в приморских водах, например, на дне залива Петра Великого у Владивостока.

Работы в области каррагинанов и изучения водорослей как препаратов для терапии сотрудники ДВО РАН ведут давно. Одно из первых комплексных исследований датируется 2012 годом.

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