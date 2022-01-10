Новый порт построят в Приморье к 2030 году

Новый порт собираются построить в районе бухты Безымянная Фото: Сергей БАЛАНОВ

Новый морской порт «Аврора» с мощностью перевалки 35 миллионов тонн грузов в год планируют построить в поселке Дунай близ ЗАТО Фокино до 2030 года, сообщили «КП-Владивосток» в правительстве Приморья.

Новый терминал планирует создать в районе бухты Безымянная ООО «Морской терминал «Коулстар». Компания намерена инвестировать в проект почти 60 миллиардов рублей.

Как отметили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, новый порт послужит развитию не только территориям Фокино и Шкотовского района, но и всего юга Приморья. После ввода терминала в эксплуатацию он обеспечит работой порядка 450 человек.

Для обслуживания новых портовых мощностей запланирована реконструкции железнодорожной инфраструктуры. В частности, ОАО «РЖД» уже согласовало проектирование примыкания железнодорожного пути порта к участку Смоляниново–Дунай Дальневосточной железной дороги.