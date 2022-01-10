Светофор установят на нерегулируемом перекрестке Русской и Давыдова во Владивостоке

Перекресток станет регулируемым Фото: Администрация Владивостока

На ранее нерегулируемом перекрестке с улицы Русской на Давыдова установят светофор. Он позволит улучшить движение на дороге, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Как стало известно "КП-Владивосток", улицу Давыдова в этом году ждет комплексный ремонт по проекту "Безопасные качественные дороги". От Русской до Давыдова, 42, отремонтируют дорогу и тротуары, восстановят инженерные сети, нанесут новую разметку.

- Уже объявлен аукцион и ведётся поиск подрядной организации, которая займётся комплексным ремонтом улицы Давыдова. Также в рамках национального проекта будут отремонтированы Калинина и Нейбута. Работы стартуют в середине апреля и должны быть завершены до 15 августа, - подчеркнул Николай Зайцев, замглавы Владивостока и руководитель управления дорог и благоустройства.

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