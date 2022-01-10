Синоптики предрекли Приморью и столице края снег и голедицу уже 11 января

От прошлого масштабного снегопада Владивосток восстанавливался больше полумесяца Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первая неделя в году запомнится относительно комфортной погодой. Было солнечно, температура даже при серьезных минусовых значениях не мешала прогулкам. Скоро ситуация резко изменится - в Приморье надвигается серьезный циклон, сообщили на портале "Примпогода".

Снег ожидается уже ночью с понедельника на вторник, 11 января, как стало известно "КП-Владивосток". Морозы окрепнут сильнее: до -23...-30 градусов и до -36 в горных районах. Днем снег охватит большую часть края, а столбики термометров поднимутся лишь до -17 градусов (на востоке: -6...-11 градусов).

Двигаясь к японскому острову Хоккайдо, облачная шапка циклона не оставит без осадков и дальневосточную столицу. Владивостоку, как и всему восточному побережью края, обещают гололед и снежный накат.

В столице ДФО сильный ветер поднимется утром, и его порывы могут достигать 26 метров в секунду. Погода днем от -13 до -16 градусов, снег будет идти периодически на протяжении всего дня.

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