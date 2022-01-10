В мусорный бак? Приморцам будет сложнее выкидывать елки в этом году

Просто оставлять елки у мусорки крайне не рекомендуют Фото: Екатерина ИВАНОВА

Отслужив свое, елочки из домов, как правило, идут в утиль. Раньше новогоднее украшение можно было сдать с экологической пользой: сдать в Ботанический сад или в зоопарк на Садгороде в пригороде Владивостока. Однако в 2022 году они не будут принимать ели, об этом сообщили сами организации.

Елки после праздников отправляются на контейнерные площадки как крупногабаритный мусор, их будет забирать с жилых районов Приморский региональный оператор как ТКО. Пока что неизвестно, что именно будут с ними делать: возможно, отвозить на полигон вместе с другим мусором, что является неэкологичным.

Зоопарк на Садгороде возьмет только нераспроданные елки, а от тех, что побывали украшением дома, откажется. Там может остаться мишура и другой мусор, деревья из квартир также теряют свойства, полезные для животных. Зоопарк использует елки для создания подстилок или корма. Ботанический сад второй год подряд занимается восстановлением поврежденных деревьев из-за ледяного дождя.

Последний вариант для экологичных жителей Приморья - платный вывоз и утилизация ели. Это обойдется в стоимость от 1800 до 3000 рублей.

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