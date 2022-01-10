Школы Владивостока выйдут с каникул 12 января

Некоторые школы начали работать с 10 января.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Третья четверть стартует в школах Владивостока с 12 января. Однако в некоторых учреждениях школьники начали учиться с 10 числа. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказали в городском управлении образования.
Как отметили в управлении образования, в школах соблюдаются все меры безопасности и антиковидные требования, поэтому на дистанционное обучение учеников переводить не будут. Если же кто-то из школьников заболеет COVID-19, всю группу отправят на двухнедельный карантин.
В городском управлении образования подчеркнули, что руководители школ сами формируют учебный план, главное соблюдать график в 34 недели.
- Хотим обратиться к родителям с просьбой быть внимательным к своим детям. Если вы заметили признаки простуды, просим обратиться к врачу и не приводить ребенка в школу или сад. Напоминаем, что пять дней отсутствия без справки – не будут считаться прогулом, - сказал и.о. начальника управления образования Максим Кильчевский.
Третья четверть закончится 20 марта, а у первоклассников пройдут дополнительные каникулы с 14 по 20 февраля.
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