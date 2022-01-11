Семилапого тигра сняли фотоловушки нацпарка в Приморье

Фото хищника впечатлило приморцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

В объективы фотоловушек нацпарка попал тигр с семью лапами - конечно, речь идет о маме с детенышем. Кадры иллюстрируют, насколько осторожны самки в обращении с потомством - именно из-за внимательности матерей котята редко попадаются фотоловушкам, сообщили в пресс-службе нацпарка "Земля леопарда".

Фото: amurleo_land

Малышу, как стало известно "КП-Владивосток", около 2 месяцев. Сотрудники напомнили, что плотность амурского тигра на "Земле леопарда" - одна из самых высоких в Приморье и самая высокая среди заповедников и нацпарков в России. Сейчас здесь живет 41 тигр.

Приморцы в комментариях на "семилапого тигра" отреагировали по-разному: кто-то отнесся с юмором, кто-то восхищался тигриным семейством.

- Это говорит о нашей экологии, - шутливо написал один из комментаторов.

К слову, сегодня, 11 января, в России отмечают день заповедников и национальных парков. в 1916 году был подписан приказ о создании в Забайкалье Баргузинского заповедника - первого заповедника нашей страны. Эта дата была выбрана для праздника, который отмечается с 1997 года.

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