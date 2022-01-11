Медсестру из Приморья осудили за разглашение диагноза через мессенджеры

Наказанием стал денежный штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Занимательный приговор вынесли в Арсеньеве в отношении медицинской сестры местной горбольницы. Женщина осуждение за нарушение неприкосновенности частной жизни (по части 2 статьи 137 УК РФ) - через WhatsApp она переслала диагноз пациента своей знакомой.

Об этом пишет "Золотой мост". К медсестре обратилась ее знакомая, чтобы узнать состояние одного из пациента. Медсестра к нему никакого отношения не имела, но решила помочь - зашла в интеграционную программу, в которой хранятся все данные о здоровье пациентов, сфотографировала не только персональные данные, но и диагноз. Все это она отправила знакомой через мессенджер.

В ходе следствия подсудимая раскаялась - суд отметил и то, что у нее трое детей. Приговор вышел мягкий: штраф в 15 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.