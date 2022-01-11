В Приморье коронавирусом заразились 237 человек за минувшие сутки

В крае все еще действуют антиковидные ограничения Фото: Алексей БУЛАТОВ

После новогодних каникул в Приморье сохраняется спад ежедневной заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки заразились еще 237 человек, всего зафиксировано 105 230 случаев заражения, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По данным оперштаба, выздоровели за день 205 человек, всего - 88 388 жителей. К сожалению, скончались пятеро приморцев, а за весь период пандемии инфекция унесла жизни 1600 человек.

Привито как минимум первым компонентом уже 913 103 человека. За минувшие сутки привились 1355 жителей.

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