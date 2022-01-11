Движение травмаев во Владивостоке остановлено из-за шквального ветра

Во Владивостоке умеренный снег, но обжигающий ветер
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Во Владивосток вновь пришла непогода. Снегопад некритичен, при этом шквальный ветер достигает порывов до 27 метров в секунду. Из-за него оборвало контактную сеть трамвайного сообщения - движение остановлено.
Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", обрыв произошел между остановками на Борисенко и Новожилова. На место оперативно выехала аварийная бригада для ремонта.
Напомним, дороги города обрабатывают реагентами с трех часов ночи. Дорожные службы Приморья в повышенной готовности.
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