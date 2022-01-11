На Снеговой во Владивостоке загорелся склад

Фото: принтскрин, dps.control

Во Владивостоке на Снеговой в полдень 11 января загорелся склад по адресу Снеговая, 18Б, ст.3, в Сети появились видео с места происшествия.

Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно из соцсетей (dps.control). По предварительной информации, возгорание произошло в складских помещениях. Сейчас сотрудники пытаются спасти технику и собственные автомобили от огня, чтобы пламя не объяло транспорт.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства уточняются.

В комментариях, отметим, осудили снимающего: по мнению многих, автомобилисту стоило зацепиться тросом и помочь вытащить автомобили.

ОБНОВЛЕНИЕ. Склад удалось потушить. Огонь уничтожил автомобиль и бытовое помещение размером в 50 квадратных метров. Погибших нет, никто не пострадал. В тушении задействовали 14 человек и 3 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Приморья. Виновников ищут.

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