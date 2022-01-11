Приморец сжег гараж, чтобы скрыть убийство собственного отца

Подозреваемый задержан. Фото: пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю

По горячим следам сотрудники МВД России в Артеме раскрыли ужасающее дело. 51-летний мужчина сжег гаражный бокс: полицейские выехали на вызов. Оказалось, это было сделано, чтобы скрыть следы особо тяжкого преступления - отцеубийство.

По предварительным данным краевого управления МВД, между родственниками произошла ссора в ходе распития спиртного, из-за этого мужчина и нанес раны своему 70-летнему отцу. Они оказались смертельными. Перед тем как скрыться, подозреваемый поджег гаражный бокс.

Сотрудники патруля задержали мужчину - он признался в содеянном. Более того, подозреваемого уже привлекали к уголовной ответственности за убийство. Под суд приморец пойдет по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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