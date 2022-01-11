В Уссурийске от лобового удара в ДТП пострадала 6-летняя девочка

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю

В Уссурийске столкнулись два автомобиля, травмы получила 6-летняя девочка. Плачевных последствий позволило избежать автомобильное детское кресло, в котором находился ребенок, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

По предварительной информации полиции, 44-летний водитель Toyota Wish выехал на встречку - видимо, чтобы "подрезать" другой автомобиль. Однако в противоположную сторону двигался Toytota Vitz, в котором ехал ребенок с отцом. Страшное лобовое ДТП нанесло серьезный урон машинам. К счастью, водитель был пристегнут, а ребенок находился в кресле. Оба сейчас проходят амбулаторное лечение из-за неопасных травм.

По факту аварии назначили дополнительные проверки. Полиция напоминает водителям, что в зимнее время года следует соблюдать особую безопасность на дороге. Отметим, 11 января в Приморье буйствует непогода: дорожники края в режиме повышенной готовности. Водителям рекомендуют не выезжать без нужды.

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