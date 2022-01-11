Не удалась автоподстава: участником ДТП во Владивостоке оказался трамвай

Фото: dps.control
Во Владивостоке участником ДТП в районе Спортивной оказался трамвай. Легковой автомобиль врезался в общественный транспорт, об этом сообщили в соцсети.
Почему Nissan Skyline оказался на железнодорожных путях во время приближения трамвая еще предстоит выяснить. Приморцы принялись строить догадки в комментариях: большинство отшутились, что в деле замешана автоподстава.
- Когда забыл ПДД, и подстава не удалась, - написал один из жителей в комментариях.
Обстоятельства аварии уточняются. О пострадавших не сообщают.
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