Не удалась автоподстава: участником ДТП во Владивостоке оказался трамвай

Фото: dps.control

Во Владивостоке участником ДТП в районе Спортивной оказался трамвай. Легковой автомобиль врезался в общественный транспорт, об этом сообщили в соцсети.

Почему Nissan Skyline оказался на железнодорожных путях во время приближения трамвая еще предстоит выяснить. Приморцы принялись строить догадки в комментариях: большинство отшутились, что в деле замешана автоподстава.

- Когда забыл ПДД, и подстава не удалась, - написал один из жителей в комментариях.

Обстоятельства аварии уточняются. О пострадавших не сообщают.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.