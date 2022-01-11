В Приморье стали известны даты проведения ЕГЭ в 2022 году

Дополнительный период сдачи ЕГЭ назначен на начало сентября Фото: Правительство Приморского края

В министерстве образования Приморского края озвучили даты, когда школьники могут написать Единый государственный экзамен в 2022 году. Сдавать ЕГЭ выпускники смогут с 21 марта по 2 июля, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Досрочный период стартует для школьников 21 марта и продлится до 18 апреля. Основной же период (вместе с днями резервного проведения) назначен с 26 мая по 2 июля. Дополнительный период предусмотрен в начале осени: 5 сентября пройдет экзамен по математике, 8 сентября - по русскому языку. Традиционное время - 10:00 по Приморью для каждого экзамена.

- В первые дни основного периода сдачи ЕГЭ выпускники будут сдавать географию, литературу и химию, русский язык, математику профильного и базового уровней, - уточнили в ведомстве.

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