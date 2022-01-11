Стало известно, где купить инвентарь для покорения женских сердец к 8 Марта во Владивостоке

Это необходимо каждой
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Администрация Владивостока подтвердила 51 одно место, где можно будет приобрести необходимые для женщин вещи к 8 марта - цветы. Прием заявок для тех, кто хочет открыть торговую точку к празднику, доступен в электронном аукционе до 7 февраля.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, предлагают участки размером 6х6 квадратных метров - на них можно разместить автолавку. Продажа цветов в честь Международного женского дня стартует 1 марта и продлится десять дней. Стартовый лот, чтобы открыть нестационарный торговый объект (НТО) составляет от 4600 до 7700 рублей в зависимости от выбранного места.
Места с начальной ценой от 4 600 рублей:
Адмирала Горшкова, 20 (два места);
Адмирала Горшкова, 36;
Адмирала Кузнецова, 50;
Адмирала Юмашева, 10 (два места);
Анны Щетининой, 17;
Анны Щетининой, 39 (два места);
Борисенко, 10/7;
Борисенко, 17б;
Жигура, 6;
Камский, 5;
Красного Знамени, 86
Красного Знамени, 90;
Красного Знамени, 114 (два места);
Красного Знамени, 164а;
Ладыгина, 5;
Лесопитомник, 6а;
Нахимова, 1;
Нахимова, 2;
Печорская, 8;
Порт-Артурская, 127а;
Терешковой, 14;
Тунгусская, 44;
Тухачевского, 66б;
Уральская, 6;
Чапаева, 24;
Чкалова, 12;
Шилкинская, 15;
Шишкина, 4;
Места с начальной ценой аукциона от 7 700 рублей:
Адмирала Фокина, 23;
Аксаковская, 3а;
Верхнепортовая, 2г;
Верхнепортовая, 68;
Калинина, 230;
Калинина, 253а;
Маковского, 35а;
Маковского, 266;
Маковского, 266а;
Некрасовская, 52;
Новоивановская, 3;
Посьетская, 22;
Сипягина, 22а;
Спортивная, 1;
Спортивная, 2;
Суханова, 1;
Суханова, 8;
100-летия Владивостока, 60 (два места);
Телефон, чтобы узнать подробности: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16
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