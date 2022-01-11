Стало известно, где купить инвентарь для покорения женских сердец к 8 Марта во Владивостоке

Это необходимо каждой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Владивостока подтвердила 51 одно место, где можно будет приобрести необходимые для женщин вещи к 8 марта - цветы. Прием заявок для тех, кто хочет открыть торговую точку к празднику, доступен в электронном аукционе до 7 февраля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, предлагают участки размером 6х6 квадратных метров - на них можно разместить автолавку. Продажа цветов в честь Международного женского дня стартует 1 марта и продлится десять дней. Стартовый лот, чтобы открыть нестационарный торговый объект (НТО) составляет от 4600 до 7700 рублей в зависимости от выбранного места.

Места с начальной ценой от 4 600 рублей:

Адмирала Горшкова, 20 (два места);

Адмирала Горшкова, 36;

Адмирала Кузнецова, 50;

Адмирала Юмашева, 10 (два места);

Анны Щетининой, 17;

Анны Щетининой, 39 (два места);

Борисенко, 10/7;

Борисенко, 17б;

Жигура, 6;

Камский, 5;

Красного Знамени, 86

Красного Знамени, 90;

Красного Знамени, 114 (два места);

Красного Знамени, 164а;

Ладыгина, 5;

Лесопитомник, 6а;

Нахимова, 1;

Нахимова, 2;

Печорская, 8;

Порт-Артурская, 127а;

Терешковой, 14;

Тунгусская, 44;

Тухачевского, 66б;

Уральская, 6;

Чапаева, 24;

Чкалова, 12;

Шилкинская, 15;

Шишкина, 4;

Места с начальной ценой аукциона от 7 700 рублей:

Адмирала Фокина, 23;

Аксаковская, 3а;

Верхнепортовая, 2г;

Верхнепортовая, 68;

Калинина, 230;

Калинина, 253а;

Маковского, 35а;

Маковского, 266;

Маковского, 266а;

Некрасовская, 52;

Новоивановская, 3;

Посьетская, 22;

Сипягина, 22а;

Спортивная, 1;

Спортивная, 2;

Суханова, 1;

Суханова, 8;

100-летия Владивостока, 60 (два места);

Телефон, чтобы узнать подробности: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16

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