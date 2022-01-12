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Владивосток12 января 2022 0:02

Пятнадцать классов шести школ Владивостока переведены в онлайн из-за коронавируса

В городе порядка 140 заражений ковидом в день
Руслан НОВИКОВ
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Владивосток лидирует по количеству заболевших в Приморье

Владивосток лидирует по количеству заболевших в Приморье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пятнадцать классов Владивостока в шести школах обучаются на удаленке из-за карантина по коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования, в связи с карантином по COVID-19 в городе закрыто 14 групп в 13 детских садах, 15 классов шести школ переведены на дистанционное обучение, - гласит сообщение ведомства.

По данным оперштаба, в городе порядка 140 случаев заражений в день. Всего за весь период пандемии заразились 59 600 жителей - это около половины всех заболевших в Приморском крае (105 476 человек). В то же время в Приморье ежедневная заболеваемость снижается: за минувшие сутки заразились 246 человек, а 410 выздоровели.

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