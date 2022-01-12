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Владивосток12 января 2022 0:33

В Большом Камне нашли пожилого насильника с ножом, утащившего девушку в лес

Трагическая история произошла с жительницей при возвращении домой
Руслан НОВИКОВ
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Фото: bkamen_news

Фото: bkamen_news

В Большом Камне сотрудники МО МВД задержали подозреваемого в изнасиловании девушки. Преступление произошло 8 января, пожилой мужчина, по словам заявительницы, подошел к ней и, угрожая ножом, увел в лес. О задержании сообщили в соцсети со ссылкой на органы правопорядка.

Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", мужчина подошел сзади со словами "Девушка, убери телефон". Нож он приставил к животу. В лесу, куда подозреваемый увел девушку, он домогался до пострадавшей. Ориентировку с фотороботом разослали правоохранительные органы.

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Большекаменский» во взаимодействии с представителями СУ СК России по Приморскому краю по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали ранее неоднократно судимого 56-летнего жителя города Большой Камень, - уточнили в пресс-службе УМВД Приморья.

Если вина подозреваемого будет доказана, мужчина понесет ответственность по 131 статье УК РФ - изнасилование. Санкцией может стать лишение свободы от трех до восьми лет лишения свободы.

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