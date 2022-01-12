За минувшие сутки в Приморье коронавирусом заразились 246 человек

В крае все еще действуют антиковидные ограничения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье эпидемиологические качели. Ежедневная заболеваемость коронавирусом вновь немного выросла после существенного спада, за минувшие сутки в крае заразились еще 246 человек, а выздоровели - 410.

Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. За весь период пандемии зафиксировали 105 476 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 88 798 человек.

Пятеро приморцев скончались, всего болезнь унесла жизни 1 605 человек. Напомним, привито как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса 915 916 человек.

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