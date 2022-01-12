Работают под заказ: "присмотр" угонщиков во Владивостоке попал на камеры

Угонщик прощупал почву и сбежал. Фото: dps.control

Во Владивостоке на камеры попали угонщики, присматривающие автомобили для кражи. Накануне, вечером 11 января угнать попытались Honda Insight, припаркованного на улице Черняховского.

Об этом "КП-Владивосток" стало известно из соцсетей. По камерам увидеть номер преступников не удалось. По данным очевидцев, предположительно, машина Daihatsu Sonica уже давно замешала в подобных делах. В общедомовой группе пишут, что угонщик в серой куртке с капюшоном притворяется пьяным и осматривает автомобили в районе.

- Присматривают. Работают под заказ, - пишут жители в комментариях.

Жителей просят бдительнее следить за машинами. Напомним, в конце 2021 года спланированный угон Toyota Harrier произошел в Уссурийске. Эпизод также попал на камеры. Как написал владелец авто в соцсети, органы правопорядка бездействуют - автомобиль до сих пор не найден.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.