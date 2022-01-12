Автолюбители Владивостока скользят по канализационным стокам

В систему канализации, во избежание подобных случаев, запрещено сбрасывать любые твердые отходы Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке на улице Борисенко по дороге ручьями текут канализационные стоки. Автолюбители старательно объезжают образовавшийся водоем.

- Засор на сетях канализации на Борисенко. С раннего утра работает районная бригада «Горканализации», удаляют скопление мусора, который образовал пробку, в результате чего стоки вышли на поверхность. Засоры - ежедневная проблема, в каждом районе. Жители скидывают в сливы квартир салфетки, средства гигиены, остатки строительных смесей и прочее. Создаётся пробка и система «встаёт». До обеда планируют завершить работы по этому адресу, зачистят последствия также работники «Горканализации», - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе КГУП «Приморского Водоканала».

В пресс-службе так же отметили, что в систему канализации, во избежание подобных случаев, запрещено сбрасывать любые твердые отходы.

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