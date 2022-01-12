Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток12 января 2022 2:32

Сотни пассажиров застряли в аэропорту Владивостока из-за отмены рейса в Москву

Самолет не вылетел по техническим причинам
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из архива КП. Фото: Антон ПЕТЛИЦА

Из архива КП. Фото: Антон ПЕТЛИЦА

В Международном аэропорту Владивосток сначала задержали, а затем отменили утренний рейс Владивосток-Москва авиакомпании "Аэрофлот" (SU-170). Полет был запланирован на 9:20 по местному времени. По данным онлайн-табло, рейс отменили через час после задержки.

В пресс-службе аэропорта "Комсомольской правде - Владивосток" сообщили, что рейс отменен по техническим причинам. Еще не установлено, какая именно поломка произошла. Пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот" пока не дала комментария.

По сообщениям очевидцев, в терминале аэропорта сейчас ждут сотни людей, в том числе с детьми.

ОБНОВЛЕНИЕ.

- Пассажиры переоформлены на ближайшие рейсы из Владивостока в Москву, также им предложен альтернативный маршрут. Обслуживание пассажиров осуществляется в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании. Трансферным пассажирам обеспечено переоформление билетов на ближайшие стыковочные рейсы. Все желающие размещены в гостинице с питанием за счёт авиакомпании. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе аэропорта.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.