Сотни пассажиров застряли в аэропорту Владивостока из-за отмены рейса в Москву

Из архива КП. Фото: Антон ПЕТЛИЦА

В Международном аэропорту Владивосток сначала задержали, а затем отменили утренний рейс Владивосток-Москва авиакомпании "Аэрофлот" (SU-170). Полет был запланирован на 9:20 по местному времени. По данным онлайн-табло, рейс отменили через час после задержки.

В пресс-службе аэропорта "Комсомольской правде - Владивосток" сообщили, что рейс отменен по техническим причинам. Еще не установлено, какая именно поломка произошла. Пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот" пока не дала комментария.

По сообщениям очевидцев, в терминале аэропорта сейчас ждут сотни людей, в том числе с детьми.

ОБНОВЛЕНИЕ.

- Пассажиры переоформлены на ближайшие рейсы из Владивостока в Москву, также им предложен альтернативный маршрут. Обслуживание пассажиров осуществляется в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании. Трансферным пассажирам обеспечено переоформление билетов на ближайшие стыковочные рейсы. Все желающие размещены в гостинице с питанием за счёт авиакомпании. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе аэропорта.

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