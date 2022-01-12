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Владивосток12 января 2022 3:15

Кто узнает своего ребенка? Очередной поступок подростков в автобусе взбудоражил приморцев

"Всю дорогу курили, демонстративно ржали", - пишет разъяренный очевидец
Ростислав САХАЛИНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: vtoryak.vdk

Фото: vtoryak.vdk

Во Владивостоке недовольный пассажир маршрутного автобуса №23 пожаловался на подростков. По словам жителя, всю дорогу малолетние пассажиры курили электронные сигареты, смеялись, не реагировали на замечания.

- Может, родители увидят? Курили что-то демонстративно и ржали, - написал разъяренный житель.

Судя по всему, речь идет об никотиносодержащих электронных сигаретах или подах. В популярном паблике на эту тему устроили масштабную дискуссию:

- Куда смотрят родители? Почему это позволительно курить в автобусе, даже если нет дыма и никотина? - спрашивают неравнодушные.

Приморцы разделились во мнениях: кто-то говорит, что подобное поведение - чуть ли не грехопадение, другие - что в этом нет ничего страшного. Большая часть отметили, что в шоке от воспитания молодых людей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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