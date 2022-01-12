Теперь все под прицелом: во Владивостоке три сюрприза появилось на трассе Седанка-Патрокл

Нововведения обсуждают водители. Фото: dpskontrol125rus

Во Владивостоке на трассе Седанка-Патрокл от поселка Нового установили на 10, 12 и 14 километрах дороги три новых камеры. Они будут фиксировать автомобили нарушителей.

Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно в соцсетях. Жители бурно обсуждают нововведения: часть водителей считают, что ничего страшного.

- Езди по правилам, да и все нормально, - пишет один из жителей.

Другие же новые радары не поддержали. "И для чего это, будто бы все будут 50 километров в час кататься", - сказал один из водителей.

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