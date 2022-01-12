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Владивосток12 января 2022 3:50

Теперь все под прицелом: во Владивостоке три сюрприза появилось на трассе Седанка-Патрокл

"И для чего это?", - бурно реагируют жители
Ростислав САХАЛИНОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Нововведения обсуждают водители. Фото: dpskontrol125rus

Нововведения обсуждают водители. Фото: dpskontrol125rus

Во Владивостоке на трассе Седанка-Патрокл от поселка Нового установили на 10, 12 и 14 километрах дороги три новых камеры. Они будут фиксировать автомобили нарушителей.

Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно в соцсетях. Жители бурно обсуждают нововведения: часть водителей считают, что ничего страшного.

- Езди по правилам, да и все нормально, - пишет один из жителей.

Другие же новые радары не поддержали. "И для чего это, будто бы все будут 50 километров в час кататься", - сказал один из водителей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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