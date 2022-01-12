В Приморье перед судом предстанет мужчина, 16 лет назад убивший мать и дочь

Мужчина орудовал молотком и ножом. Фото: Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Зампрокурора Приморья Дмитрий Попов утвердил обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Приморья. Он обвиняется в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью и убийстве двух лиц. Жертвами 16 лет назад оказались мать и дочь, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Как стало известно "КП-Владивосток", фигурант в октябре 2005 года проник в дом в пгт. Кировский, чтобы обворовать. Наткнувшись на беззащитных женщин, он избил их молотком, нанес ранения ножом, после чего убил. Деньги, обнаруженные дома, злоумышленник похитил и скрылся.

45-летнего мужчину ждет суд. За страшное преступление грозит серьезный срок по двум статьям УК РФ.

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