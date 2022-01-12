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Владивосток12 января 2022 5:18

Лучшим гособвинителем в Приморье стал прокурор из Артема

Андрей Кашимовский выиграл единогласным решением комиссии
Руслан НОВИКОВ
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Андрей Кашимовский - старший помощник прокурора в Артеме. Фото: пресс-служба краевой прокуратуры

Андрей Кашимовский - старший помощник прокурора в Артеме. Фото: пресс-служба краевой прокуратуры

Прокуратура Приморья в преддверии празднования 300-летия прокуратуры в России провела конкурс на лучшего гособвинителя. Им стал прокурор из Артема Андрей Кашимовский.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Андрей Кашимовский занимает должность старшего помощника прокурора Артема. Второе и третье места заняли прокуроры Ленинского района Владивостока и Тернейского района Приморья.

С профессиональным праздником коллег поздравил Сергей Столяров, прокурор Приморья, он отметил слаженную работу в крае.

- Сегодня прокуратура Приморья – это сильный и слаженный коллектив профессионалов, которые продолжают сохранять и приумножать славные традиции прокуратуры России, - цитирует пресс-служба слова Столярова.

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