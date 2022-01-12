Из небольшого магазина во Владивостоке изъяли 400 литров контрафактного алкоголя

За прошлый год изъять удалось 21,5 тысячи литров Фото: Правительство Приморского края

В столице Приморья специалисты краевого минпромторга провели первый рейд для борьбы с незаконным оборотом алкоголя. Операция позволила изъять из магазина во Владивостоке на Сельской, 12, 400 литров контрафактного спиртного. "Прикрыть" нелегальную продажу помогло обращение местной жительницы.

Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. На предпринимателя возбудили административное дело.

- В результате проведенного мероприятия информация подтвердилась. Из незаконного оборота изъято 422 литра алкогольных напитков. В отношении владельца торговой точки возбуждено административное дело, ему грозит крупный денежный штраф, - уточнили начальник контрольного отдела минпромторга Владимир Домышев.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году в ходе подобных рейдов изъяли 21 506 литров спиртных напитков из незаконного оборота.

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