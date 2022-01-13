"У нее ребенок остался один, помогите": во Владивостоке пропала девушка

Фото: @primpoisk25

В дальневосточной столице пропала 25-летняя девушка Елизавета Коробкина (1996 года рождения). Она 1 декабря уехала из дома на улице Четвертой, с тех пор никто не знает ее местоположение.

- Приметы: на вид 30 лет, рост около 165 см, плотного телосложения, волосы светлые длиной ниже плеч. Была одета: не установлено. Автотранспорт: Nissan March 2006 г/в, г/н М 680 КА/125 RUS, - сказано в сообщении Примпоиска.

В комментариях к сообщению знакомые Елизаветы пишут, что знают девушку с ранних лет. Друзья просят помощи: ребенок пропавшей сейчас остался один.

Если вы располагаете информацией о местоположении Елизаветы, сообщите по телефонам: 8 (423) 238-80-03 – ОП № 6 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция.

8 908 999 13 06, 8 924 239 02 64 – контакты волонтеров. Почта Примпоиска - primpoisk25@gmail.com

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