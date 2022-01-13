В судебной системе Приморья произошли серьезные кадровые ротации

В Примкрайсуд прибыла судья из Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Примкрайсуд, города Приморья и в Девятом кассационном суде общей юрисдикцкии (КСОЮ) назначены новые судьи, сообщили в пресс-службе Примкрайсуда.

Судьями Приморского краевого суда назначены Дмитрий Пархоменко и Вера Письменная. Ранее Пархоменко занимал должность зампредседателя Советского районна суда Владивостока, а Письменная прибыла из Хабаровска. Там она работала судьей в Индустриальном районном суде Хабаровска.

Судьей Находкинского ГО в Приморье стала Ольга Шулико, ранее - помощник судьи в Первомайском районе Владивостока. Судьей Уссурийского районного суда стала Делигоз Татьяна Ивановна, в Уссурийске она трудилась в должности мирового судьи.

Судьей Девятого КСОЮ стала Ольга Туктамышева, которая ранее занимала должность судьи в Примкрайсуде.

Такие рокировки назначены Указом Президента РФ от 31.12.2021 № 755 «О назначении судей федеральных судов».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.