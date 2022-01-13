Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток13 января 2022 0:48

В судебной системе Приморья произошли серьезные кадровые ротации

Назначены новые судьи в городах, краевом суде и 9-ом КСОЮ
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Примкрайсуд прибыла судья из Хабаровска

В Примкрайсуд прибыла судья из Хабаровска

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Примкрайсуд, города Приморья и в Девятом кассационном суде общей юрисдикцкии (КСОЮ) назначены новые судьи, сообщили в пресс-службе Примкрайсуда.

Судьями Приморского краевого суда назначены Дмитрий Пархоменко и Вера Письменная. Ранее Пархоменко занимал должность зампредседателя Советского районна суда Владивостока, а Письменная прибыла из Хабаровска. Там она работала судьей в Индустриальном районном суде Хабаровска.

Судьей Находкинского ГО в Приморье стала Ольга Шулико, ранее - помощник судьи в Первомайском районе Владивостока. Судьей Уссурийского районного суда стала Делигоз Татьяна Ивановна, в Уссурийске она трудилась в должности мирового судьи.

Судьей Девятого КСОЮ стала Ольга Туктамышева, которая ранее занимала должность судьи в Примкрайсуде.

Такие рокировки назначены Указом Президента РФ от 31.12.2021 № 755 «О назначении судей федеральных судов».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.