В судебной системе Приморья произошли серьезные кадровые ротации

В Примкрайсуд прибыла судья из Хабаровска
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Примкрайсуд, города Приморья и в Девятом кассационном суде общей юрисдикцкии (КСОЮ) назначены новые судьи, сообщили в пресс-службе Примкрайсуда.
Судьями Приморского краевого суда назначены Дмитрий Пархоменко и Вера Письменная. Ранее Пархоменко занимал должность зампредседателя Советского районна суда Владивостока, а Письменная прибыла из Хабаровска. Там она работала судьей в Индустриальном районном суде Хабаровска.
Судьей Находкинского ГО в Приморье стала Ольга Шулико, ранее - помощник судьи в Первомайском районе Владивостока. Судьей Уссурийского районного суда стала Делигоз Татьяна Ивановна, в Уссурийске она трудилась в должности мирового судьи.
Судьей Девятого КСОЮ стала Ольга Туктамышева, которая ранее занимала должность судьи в Примкрайсуде.
Такие рокировки назначены Указом Президента РФ от 31.12.2021 № 755 «О назначении судей федеральных судов».
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.