Нетрезвый угонщик кроссовера в Уссурийске был взят под стражу

Молодой человек решил продолжить кураж после веселой ночи с друзьями. Из архива КП Фото: Евгения ГУСЕВА

Утром двенадцатого января в дежурную часть отдела МВД России Уссурийска поступило заявление от пожилого местного жителя об угоне его Nissan Qashqai с улицы Комсомольской. Пока потерпевший набирал воду в разливном автомате, злоумышленник проник в заведенную оставленную без присмотра машину. Опергруппа полиции быстро выехала на место преступления.

Угонщик не уехал далеко, уже на перекрестке улиц Комсомольская и Советская его, 21-летнего нетрезвого местного жителя, задержала полиция. Уже в участке приморец признался – угнал машину, что бы погонять по городу после веселой встречи с друзьями. Медицинское освидетельствование парень проходить отказался.

После проверки баз данных выяснилось, что задержанный не имеет водительских прав. На угонщика составили протокол об административных правонарушениях.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (угон). Злоумышленника заключили под стражу, ему грозит лишение свободы до 5 лет.

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