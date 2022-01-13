Впервые за 20 лет в девятиэтажках в Фокино в Приморье появятся лифты

На девятый этаж многострадальных многоэтажек жители 20 лет поднимаются пешком. Фото: принтскрин видео, kozhemiakoofficial

В Приморье на бюджетные деньги региона установят лифты в многоэтажных домах в Фокино. Они были запроектированы, но на протяжении 20 лет так и не появились, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко в своем телеграм-канале.

О том, что в зданиях нет лифтов, Кожемяко рассказал в прикрепленной видеозаписи. Необходимую субсидию на обустройство выделят в этом году. В рабочей поездке губернатора с министром ЖКХ Владимиром Бабичем и главой Фокино Александром Барановым были осмотрены два девятиэтажных дома.

- Жалобы населения справедливы, - сказал Кожемяко.

Муниципалитет не потянет расходы, поэтому установку лифта субсидируют. Один лифт с обустройством обойдется в четыре миллиона рублей в среднем, Фокино оплатит 20% чека, а власти - 80%.

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