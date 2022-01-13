В Хасанском районе минувшей ночью сгорел катер

Фото: пресс-служба МЧС Приморья

В Приморье накануне, 12 января, ночью сгорел катер. О возгорании судна сообщили в 04:30, спустя пять минут пожарные прибыли в окрестности поселка Зарубино в Хасанском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Приморья. Катер, следует из сообщения, был полностью охвачен пламенем - площадь пожара составил 25 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Виновники и ущерб устанавливаются.

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