Снегопад и мороз до -35 градусов: Приморье ждут суровые холода

Переменчивая погода ожидает приморцев в ближайшие выходные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие дни в Приморье ожидается нестабильная погода. С 14 января циклон, бушующий над Японским морем, начнет уходить в сторону Тихого океана, а 16 числа ожидается небольшой снегопад. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда - Владивосток» сообщила главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова.

- В четверг, 13 января, ветрено и морозно. Но это последний день на этой рабочей неделе, когда будет очень холодно. С 14 числа ситуация изменится, и начнется потепление.

По информации портала «Примпогода», 13 января в Приморье наблюдается переменная облачность, местами небольшой снег. Столбики термометров показывают -6…-17°С. В северо-западных районах выпало 60 миллиметров снежных осадков. Порывы северо-западного ветра достигают 20 м/с – это, как сообщила Марина Парфенова, является обычным показателем для января.

В пятницу, 14 января, циклон над Японским море переместится в направлении Тихого океана.

Гребень антициклонов придет в Приморье 15 января. Ночью в горных районах температура достигнет -29…-35°С, а на побережье -10…-17°С. Днем ситуация улучшится, и погода порадует приморцев теплом. Температура воздуха поднимется до -1…-10°С, на юго-востоке +2°С. Во Владивостоке в этот день, по словам Марины Парфеной, температура достигнет -3…-5°С, в Находке от -1°С до -3°С.

- На юге Приморья будет очень комфортно. Я думаю, любители отдыхать на горнолыжных курортах с радостью проведут день на свежем воздухе.

С 70% вероятностью небольшой снег выпадет в воскресенье, 16 января. Вместе с ним придет заток холодного воздуха, тепло сменится холодом, и вернется сильный ветер, который ознаменует начало крещенских морозов. Днем ожидается облачность, а температура в Приморье понизится на 5 – 7 градусов.

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В некоторых районах Приморья температура опускается до -36°С

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