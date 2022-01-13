Будем покупать в Китае: приморцы обескуражены тем, что происходит на Шаморе

Фото: farpost_usugi

Пляж бухты Лазурной во Владивостоке (Шамора) пострадал после шмторма и изменился. Жители забили тревогу: в местных пабликах сообщили, что на пляже больше нет песка, сообщили в farpost_usugi.

Фото: farpost_usugi

- Песка на Шаморе больше нет! Фото - сегодня. Будем покупать в Китае! - подписали фотографию авторы.

Фото: farpost_usugi

Приморцы разделились во мнениях: кто-то отнесся равнодушно, заявив, что песок вернется к лету, кто-то отшутился. Ряд жителей Владивостока серьезно обеспокоены:

"А где песок, и правда?"; "Будем с собой приносить", - пишут жители.

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