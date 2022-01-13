Новый мост в Приморье введут в эксплуатацию уже в августе 2022 года

Старый мост демонтировали. Фото: пресс-служба краевого правительства

В приморском Артеме кипят работы по возведению моста через реку Озерные Ключи, открыть его планируют уже в августе 2022 года, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Старый мост уже демонтировали, сейчас бурят скважины, чтобы установить опоры нового сооружения. Пробурено и забетонировано уже 16 скважин - после монтажа ригелей в феврале строители приступят к укладке 18-метровых мостовых балок.

На мосту будет три полосы для транспорта и два пешеходных тротуара, в данный момент для водителей обустроили временный проезд. В пресс-службе отметили, что подрядчик строит еще два моста в Фокино и Преображении через реку Соколовку - сдать хотят уже в этом году.

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