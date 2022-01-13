Энергетики ДРСК продолжают работу в Надеждинском районе Приморья

Фото: АО «ДРСК»

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в группу РусГидро) продолжают выполнять запланированные мероприятия в Надеждинском районе Приморского края, целью которых является повышение качества и надежности электроснабжения потребителей.

В селе Прохладное завершены работы по реконструкции воздушной линии электропередачи 0,4 кВ. Были установлены четыре новые трансформаторные подстанции (ТП) мощностью 400 кВА и 600 кВА, а также заменены шесть существующих ТП. Таким образом, выполнен весь запланированный объем работ по установке и замене трансформаторных подстанций в этом населенном пункте. После проведения подготовительных мероприятий на них будет переведена нагрузка.

Завершаются работы по фидеру №20, ЛЭП 6 кВ, ПС 35 кВ «Надеждинская», общая длина реконструируемого участка составит около пяти километров, энергетики производят замену провода на большее сечение. Во время проведения плановых ремонтных работ электроснабжение потребителей осуществляется от дизель-генераторных установок (ДГУ). Переключения на ДГУ позволяют сохранить бесперебойное электроснабжение потребителей во время ремонтных работ, но в некоторых случаях при электроснабжении, осуществляемом от ДГУ, может наблюдаться снижение напряжения в сети.

Ранее энергетиками ДРСК проведены работы в селе Ключевое и основной части поселка Соловей-Ключ, введена новая линия (ф-17), которая позволила перевести часть нагрузки с фидера №6. В октябре 2021 года выполнена реконструкция подстанции 35 кВ «Соловей-Ключ» с заменой двух трансформаторов установленной мощностью 6,3 МВА на трансформаторы установленной мощностью 10 МВА.

Кроме того, в рамках программы МиРЭК (Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса Приморья) запланировано строительство дополнительных подстанций 35 кВ «Дачная» и «Вираж для организации дополнительных центров питания в районе ЛЭП 6 кВ (фидеры №№ 6 и 13).

Электроснабжение Надеждинского района Приморья находится на особом контроле энергетиков ДРСК. С учетом сложившихся ситуаций в зимний период, не исключено, что компания будет вносить корректировки в ремонтные и инвестиционные программы, касающиеся мероприятий по модернизации и реконструкции электросетевого комплекса в этом районе.

В настоящее время прорабатывается вопрос дополнительного включения в программу МиРЭК реконструкции электрический сетей 6 кВ в Надеждинском районе с такими мероприятиями, как замена провода на провод большей пропускной способности, разукрупнение ЛЭП 6 кВ, выравнивание нагрузки по присоединениям к ТП и другими техническими мероприятиями.

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