Опрос: в Приморье женщины больше интересуются "социалкой", а мужчины - политикой

Ежедневно в Интернет заходят 93% приморцев Фото: Иван МАКЕЕВ

Онлайн-исследование о том, чем занимаются жители Приморья в интернете, провел региональный ЦУР. Опрос показал, что во всемирной паутине "зависают" 93% приморцев каждый день.

При этом 52% приморцев проводят онлайн не менее 4 часов в день. 67% опрошенных интернет нужен только для того, чтобы искать информацию, еще 66% указали, что в Сети следят за событиями Приморья, России и мира. При этом больше всего жители интересуются социальными проблемами, и женщин это волнует чаще (64%), чем мужчин (41%). На втором месте "в трендах" приморцев политика России (интересуются 37% респондентов), на третьем - российские власти (29%).

47% приморцев указали, что используют интернет преимущественно для переписки, в том числе по электронной почте. Самые популярные источники информации для приморцев - соцсети и поисковые системы. А главной проблемой в Сети приморцы назвали фейковые новости и неправдивую информацию.

- Центр управления регионом регулярно проводит онлайн-опросы среди жителей Приморья. Мы живем и работаем в цифровой экосистеме, которая имеет множество каналов постоянной связи, поэтому мы должны проводить исследования, чтобы учитывать мнение и интересы тех, кто сегодня максимально погружен в цифровое пространство, - отметила Полина Степаненко, руководитель ЦУР.

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