В Приморье началась добыча самой популярной промысловой рыбы

Суда работают в Камчатско-Курильской подзоне
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Минтаевая путина сезона "А" стартовала 1 января в Приморье. На добыче работают шесть рыбохозяйственных предприятий края, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В Охотском море работают 16 судов, в том числе 14 крупнотоннажных. Основной промысел ведут в Камчатско-Курильской подзоне.
- В среднем, по оперативным данным, добывается до 1,5 тысячи тонн минтая в сутки, – подчеркнул руководитель регионального агентства по рыболовству Валерий Корко.
В РФ действуют инвестиционные квоты добычи. С помощью этого механизма в Приморье построили два рыбоперерабатывающих завода: в Находке и Большом Камне. Напомним, в обмен на инвестиции предпринимателям предлагают до 20% от общедопустимого улова.
СПРАВКА:
Механизм поддержки рыбной отрасли предполагает предоставление квот на добычу водных ресурсов в обмен на строительство новых судов или перерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке. До 20% от общедопустимого улова будет отведено на эти цели.
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