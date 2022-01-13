Приоткрываем завесу: что смотрели жители Приморья на новогодних праздниках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты центра аналитики онлайн-кинотеатра KION проанализировали просмотры жителей Приморского края во время праздничных каникул с 31 декабря по 8 января и рассказали, за просмотром каких фильмов приморцы встретили 2022 год.

Традиционно в праздники телеканалы транслировали советскую киноклассику, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». Самым рейтинговым «телесобытием» каникул в Приморье стало поздравление Президента, которое большинство зрителей смотрели на Первом канале. В целом, чаще других телеканалов приморцы отдавали предпочтение Первому каналу, России 1, НТВ, Домашнему, Пятнице и ТНТ.

Среди российских сериалов лидером стала драмеди «Почка» (18+) с Любовью Аксеновой в главной роли. Также популярностью в Приморье пользовались фантастическая мелодрама «В раю мест нет» и драматическая комедия о построении гармоничных отношений «Клиника счастья» (18+). Список зарубежных сериалов в праздники возглавили «Отчаянные домохозяйки» (18+), «Воскресший Эртугрул» (16+) и «Анатомия страсти» (16+).

Из фильмов лидерами новогодних каникул стали «Честный развод» (16+) с Александром Робаком и Агатой Муцениеце в главных ролях. В топ-5 также вошли кассовая история злодейки из «101 долматиница» с Эммой Стоун в главной роли «Круэлла», атмосферная биографическая драма «Необыкновенная история на Рождество» (12+) и легендарная рождественская кинокартина «Один дома» (0+).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.