Их больше не будет: в дальневосточной столице избавятся от раздражающих объектов

Рекламные щиты демонтируют в центре города. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Дальневосточная столица объявила борьбу засилью рекламы. В 2021 году убрали более 900 рекламных конструкций и вывесок, объявили в пресс-службе мэрии Владивостока. В этом году работа продолжится.

При этом 408 объектов (щитов и баннеров) убраны городскими службами, еще 509 - собственниками. Мэрия объявила борьбу с визуальным шумом первостепенной задачей.

Конструкции убрали на Суханова. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

- Сейчас наша первостепенная задача - избавить от засилья рекламы центр города. В рамках достигнутых договоренностей с предпринимателями с начала текущего года уже убраны шесть крупноформатных отдельно стоящих рекламных конструкций, благодаря чему открылся вид на ряд исторических зданий», – процитировали в пресс-службе слова начальника управления наружной рекламы и информации Татьяны Шаховой.

Два рекламных щита демонтировали с Алеутской. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Специалисты следят за рекламой в городе. Если будет выявлено установка рекламы собственником без разрешения - ему придет предписание. В случае невыполнения мэрия уберет "своевольность" без спросу силами бригады мунпредприятия "Содержание городских территорий". Объект увезут на площадку временного хранения - и за это хранение собственнику придется заплатить позже. В пресс-службе напомнили, что дизайн-проект рекламы должен быть согласован. Это введено, чтобы сохранять единый облик исторического города.

- Всего по итогам 2021 года специалистами управления наружной рекламы и информации согласованы дизайн-проекты в отношении 1456 вывесок, утверждено 44 архитектурно-художественных решения, выдано 168 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, - дополнили специалисты.

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