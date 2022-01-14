Авиакомпания "Аврора" открывает прямые рейсы Владивосток-Благовещенск

Один из старейших городов ДФО теперь ближе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 17 января в зимнем расписании воздушной гавани Приморья появится новый рейс в Благовещенск, полеты будут осуществляться дважды в неделю, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток.

Улететь в город из приморской столицы можно будет по пятницам и субботам. Вылет из Владивостока в 13:15, прилет в аэропорт Благовещенска в 14:55 по местному времени.

- Общее время в полете составит чуть более двух часов. Благодаря появлению нового рейса, жителям Владивостока будет доступен прямой перелет в крупнейший российский город, расположенный в Амурской области, - уточнили в пресс-сслужбе.

По информации перевозчика, цена билета на рейс начинается от пяти тысяч рублей. Напомним, ранее "Аврора" уже перевозила пассажиров по этому направлению, но на долгое время полеты были приостановлены. Компания также возобновила рейсы в Комсомольск-на-Амуре из Владивостока.

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