В Приморье семеро жителей скончались от коронавируса за сутки

Привито 920 тысяч жителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эпидемиологические качели продолжаются в Приморском крае. За минувшие сутки заразились коронавирусом 276 человек, 106 003 случая заражения зафиксировано всего.

Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. 352 человека выздоровели, за весь период пандемии - 89 565 жителей. При этом семеро приморцев скончались за минувшие сутки, а за все время болезнь в Приморье унесла жизни 1 618 жителей.

На утро 14 января привито 920 885, вакцинировались 1 855 человек за сутки.

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