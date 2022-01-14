Доверила оплатить кредит: знакомый пенсионерки в Приморье вместо погашения долгов все украл

71-летняя пенсионерка потеряла 120 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приморье завершено расследование очередного обмана. Мужчина, пользуясь доверчивой знакомой пенсионерки, согласился оплачивать ее кредит (деньги та давала сама). Вот только ежемесячный платеж, который получал добрый самаритянин, уходил совсем не на погашение долга.

Об этом сообщили в пресс-службе краевого УМВД. История развернулась в Арсеньеве, 33-летний мужчина должен был ежемесячно вносить платеж в 7 тысяч, которые передавала бабушка. Договорились устно - пожали руки. Однако оказалось, что он не только присваивал деньги, но и кредитной картой пенсионерки платил в кафешках и ей же оплачивал бензин.

Поняв, что ее обманывают, женщина обратилась за помощью. Причастность подозреваемого доказана - он ждет суда. Украдено 120 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств) и части 2 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), - уточнили в пресс-службе.

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