Мэр Шестаков: у Рудневского моста во Владивостоке не будет реконструкции

Злополучная трещина ранее напугала горожан. Фото: dps_vl
Мэр Владивостока Константин Шестаков раскрыл карту на судьбу многострадального Рудневского моста во Владивостоке. Реконструкции объекта не будет, в городе появится параллельный Рудневскому мост.
- Не будет фактической реконструкции. Он [новый мост] будет идти по правую руку от существующего моста, если спускаться с Баляева. <...> Уже прошли проектирование, - сказал Шестаков.
Он добавил, что, согласно экспертизе специалистов, треснул деформационный шов, который был ранее заасфальтирован. Сроки сдачи моста еще неизвестны.
В декабре огромная трещина серьезно напугала водителей: владивостокцы в соцсетях негодовали.
- Ждем заплутавшего большегруза и эпичное крушение, - писали тогда горожане.
Рудневский мост - особо проблемный участок. Из-за невнимания властей на объект инициативные горожане даже завели мосту Инстаграм.
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