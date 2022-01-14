FESCO может начать разгружать порты Владивостока роботами Boston Dynamics

Робот Stretch. Фото: bostondynamics.com

Транспортная группа FESCO начала взаимодействовать с американской компанией Boston Dynamics, специализирующейся на робототехнике. В рамках проекта Stretch Robot планируют использовать роботов на таможнях портов, сообщили в пресс-службе компании.

Роботы могут участвовать в выгрузке и погрузке контейнеров на складах "Владивостокский морской торговый порт" (Входит в группу FESCO), а также осматривать и допускать грузы. В пресс-службе уточнили, что автоматизация - приоритет развития компании.

- По данным Boston Dynamics, робот предназначен для работы на складах в условиях ограниченного пространства и способен за час перемещать 800 ящиков весом до 23 кг каждый, - уточнил пресс-центр.

СПРАВКА:

Boston Dynamics - инженерная компания в США, специализирующаяся в робототехнике. Известна разработкой по заказу DARPA для военных целей четвероногого робота BigDog.

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