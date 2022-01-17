Просроченную на год свинину из Хабаровска нашли в магазине в Приморье

В компании ответили, что ситуация произошла из-за недосмотра персонала. Фото: принтскрин видео, instagram.com/nhk__24

Приморские жители обнаружили продукт, повергший многих в шок. В холодильнике магазина «Амбар» находится просроченное мясо, которое целый год добиралось из Хабаровска до Приморья. Видео с продуктом приморцы поделились в социальных сетях.

В Инстаграме появилось видео, на котором местный житель снял четыре куска замороженной свинины. Казалось бы, ничего удивительного, вот только на всех продуктах указана дата упаковки 21 января 2021 года, а сейчас уже 2022 год.

В комментариях приморцы отметили, что ничего другого от дешевого мяса ожидать нельзя. Также люди заявили, что это не первый случай, когда в данном магазине попадается некачественный продукт.

- Купили как-то арбуз по сезону, а он внутри оказался зеленый. При возврате был такой скандал, но мы свое отстояли.

Приморцу, который нашел просрочку, посоветовали обратиться в Роспотребнадзор.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» позвонил в компанию, чтобы узнать, как просроченное мясо оказалось среди свежих продуктов. Журналиста соединили с отделом маркетинга, который пообещал разобраться с ситуацией.

- Был недосмотр у персонала. Как только поступил сигнал, мы проверили все приморские магазины. В одном из них обнаружили нарушение, которое тут же было устранено. Стоит отметить, что это не системный, а единичный случай.

Представитель отдела маркетинга отметил, что сотрудников магазина накажут, так как они нарушили внутренние стандарты.

- Информация о том, какое именно наказание, является закрытой. Но могу сказать, что оно связано с материальной ответственностью. Кроме того, сотрудникам грозит дисциплинарное нарекание.

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