Владелец Prius в Приморье совсем отчаялся и показал, почему не стоит брать этот автомобиль

Toyota Prius 2021 года. Фото: toyota.com

Владелец популярной в самом автомобилизированном городе Дальнего Востоке Toyota Prius отчался. Свой крик души он опубликовал в соцсетях. Над госномером на бампере водитель прикрепил крупную надпись: "Я не таксист!".

Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно в соцсети. Видео он сопроводил собственным комментарием:

- Вот та самая наклейка. Я не таксист, не таксеныш. Если наклейка мне не поможет, я продам эту машину.

Причина отчаянного шага кроется в том, что японский гибрид для вождения выбирают, преимущественно, таксисты - поэтому автомобиль автора путают с перевозчиками. Это экономичная машина со вместительным салоном и малым потреблением топлива.

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